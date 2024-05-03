Вчера вечером враг нанес ракетный удар по Криворожскому району — возник пожар, который спасатели потушили. Обошлось без жертв.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, продолжались атаки и на Никопольщину.
Сначала вечером агрессор попал дроном-камикадзе по райцентру. Затем из тяжелой артиллерии обстрелял Червоногригорьевскую громаду. На утро под ударом снова оказался Никополь и Марганецкая громада. Оккупанты применяли беспилотники.
Люди не пострадали. Последствия атак еще уточняются.
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