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  • В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба

В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба

Сегодня 15:24
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В Киеве ко Дню Независимости снимут советский герб на щите монумента Родина-мать.

Новости Днепра про В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба

Такие изменения анонсировал министр культуры Александр Ткаченко.

Со щита монумента «Родина-мать» снимут советский герб и установят стальной трезубец.

Ремонтом будет заниматься Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Его начнут в ближайшем будущем. По плану уже 24 августа этого года на щите будет красоваться украинский трезубец.

Специально для этого проекта на заводе «Запорожсталь» была восстановлена марка стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент.

Стоимость проекта – 28 миллионов. Деньги на обновление монумента получили от крупного бизнеса.

Напомним, ранее дальнейшую судьбу монумента Родина-мать решали во время голосования в Дії. Тогда «за» смену советского герба на украинский трезубец проголосовало 85% респондентов.

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