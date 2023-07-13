Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Києві декомунізують монумент Батьківщина-мати: що встановлять замість радянського герба

У Києві декомунізують монумент Батьківщина-мати: що встановлять замість радянського герба

Сьогодні 15:24
просмотров

У Києві до Дня Незалежності знімуть радянський герб на щиті монумента Батьківщина-мати.

Новости Днепра про У Києві декомунізують монумент Батьківщина-мати: що встановлять замість радянського герба

Такі зміни анонсував міністр культури Олександр Ткаченко.

З щита монумента “Батьківщини-матері” знімуть радянський герб та натомість встановлять сталевий тризуб.

Ремонтом буде займатися Національний музей історії України у Другій світовій війні. Його розпочнуть у найближчому майбутньому. За планом уже 24 серпня цього року на щиті буде красуватися український тризуб.

Спеціально для цього проєкту на заводі “Запоріжсталь” була відновлена марка сталі, з якої в 1981 році створили весь монумент.

Вартість проєкту – 28 мільйонів. Гроші на оновлення монумента отримали від великого бізнесу.  

Нагадаємо, раніше подальшу долю монумента Батьківщина-мати вирішували під час голосування в Дії. Тоді “за” зміну радянського герба на український тризуб проголосувало 85% респондентів. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Києві декомунізують монумент Батьківщина-мати: що встановлять замість радянського гербаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мешканці Дніпропетровщини за допомогою фішингу обікрали Фонд гарантування вкладів
Новини Дніпра
04.07.2023 14:40
Мешканці Дніпропетровщини за допомогою фішингу обікрали Фонд гарантування вкладів

У Києві викрили потужне хакерське угрупування.

У Києві уламки російської ракети влучили у багатоповерхівку: під завалами виявили тіла ще двох загиблих
новини України
25.06.2023 11:47
У Києві уламки російської ракети влучили у багатоповерхівку: під завалами виявили тіла ще двох загиблих

Учора вночі, 24 червня, росіяни завдали масованого ракетного удару по…

У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є загиблі: що відомо
новини України
22.06.2023 08:40
У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є загиблі: що відомо

У ніч проти 22 червня близько 03:40 у Дніпровському районі…

Вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони: Кличко про загиблу мешканку Києва
новини України
30.05.2023 13:29
Вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони: Кличко про загиблу мешканку Києва

Киянка, яка загинула під час нічної атаки, виходила на балкон,…

Наверх