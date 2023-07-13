У Києві декомунізують монумент Батьківщина-мати: що встановлять замість радянського герба

Такі зміни анонсував міністр культури Олександр Ткаченко.
З щита монумента “Батьківщини-матері” знімуть радянський герб та натомість встановлять сталевий тризуб.
Ремонтом буде займатися Національний музей історії України у Другій світовій війні. Його розпочнуть у найближчому майбутньому. За планом уже 24 серпня цього року на щиті буде красуватися український тризуб.
Спеціально для цього проєкту на заводі “Запоріжсталь” була відновлена марка сталі, з якої в 1981 році створили весь монумент.
Вартість проєкту – 28 мільйонів. Гроші на оновлення монумента отримали від великого бізнесу.
Нагадаємо, раніше подальшу долю монумента Батьківщина-мати вирішували під час голосування в Дії. Тоді “за” зміну радянського герба на український тризуб проголосувало 85% респондентів.
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