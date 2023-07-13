У Дніпрі в озері Котлован потонув 26-річний чоловік

У середу, 12 липня, в озері Котлован знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ДСНС.

Близько 16-ї години вечора до рятувальників звернулися місцеві та повідомили, що на озері Котлован, що поблизу вулиці Журналістів, чоловік пішов купатися та зник.

На місце виїхали водолази-рятувальники. Ретельно обстеживши водойму, у 20-метрах від берега та на глибині 3 метри надзвичайники знайшли тіло 26-річного чоловіка.

Водолази витягли загиблого з води та передали його співробітникам поліції.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у річці потонув чоловік. Крім цього, у Дніпрі онук знайшов у річці тіло своєї зниклої бабусі.

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