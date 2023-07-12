У Дніпрі на Монастирському острові пара зайнялася коханням посеред пляжу

Сьогодні на Монастирському острові посеред пляжу пара займалася сексом.
Містяни заховалися у кабінці для перевдягання та віддалися пристрасті.
Про це повідомляє dnepr.info.
Екстремалів не зупинило ні те, що на вулиці ще день, ні те, що на пляжі були й інші відпочивальники, зокрема діти.
Зазначимо, що в Україні секс у публічному місці прирівнюється до хуліганства. За нього людина може понести покарання за 296 статтею Кримінального кодексу України (Хуліганство).
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро отримав “титул” столиці еротичного масажу: подробиці.
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Александра Лучка
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