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  • В Киеве брат и сестра прыгнули с 24-го этажа: были влюблены и транслировали все в прямом эфире

В Киеве брат и сестра прыгнули с 24-го этажа: были влюблены и транслировали все в прямом эфире

Сегодня 16:55
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Предварительно, парню было 18 лет, а девушке 17.

Новости Днепра про В Киеве брат и сестра прыгнули с 24-го этажа: были влюблены и транслировали все в прямом эфире

Сегодня, 2 октября, в Днепровском районе Киева по ул. Никольско-Слободская возле одной из многоэтажек прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни.

Как оказалось, погибшие – это брат и сестра, прыгнувшие с 24-го этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

От полученных травм потерпевшие погибли на месте. По предварительной информации, юноше было 18 лет, а девушке 17.

Также позже в сети сообщили, что подростки совершили самоубийство в прямом эфире в Instagram.

Отмечается, что погибшие были сводными братом и сестрой и любили друг друга. На видео можно услышать, как парень спрашивает у девушки, готова ли она, она отвечает. После этого юноша говорит, что любит девушку, и они прыгают.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой – самоубийство. Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается досудебное расследование.

ВИДЕО 18+!!!

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