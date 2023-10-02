У Києві брат та сестра стрибнули з 24-го поверху: були закохані та транслювали все у прямому ефірі

Сьогодні, 2 жовтня, у Дніпровському районі Києва на вул. Микільсько-Слобідська поблизу однієї з багатоповерхівок перехожі виявили двох осіб без ознак життя.
Як виявилося, загиблі – це брат та сестра, які стрибнули з 24-го поверху.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. За попередньою інформацією, хлопцю було 18 років, а дівчині 17.
Також пізніше у мережі повідомили, що підлітки вчинили самогубство у прямому ефірі в Instagram.
Зазначається, що загиблі були зведеними братом та сестрою та кохали один одного. На відео можна почути, як хлопець питає у дівчини, чи вона готова, вона відповідає. Після цього юнак говорить, що кохає дівчину, і вони стрибають.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою – самогубство. Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування.
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