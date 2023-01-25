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В квартирах холодно: сегодня Днепр частично без тепла и воды

Сегодня 09:30
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Сегодня 25 января в Днепре из-за отключения электроэнергии частично нет воды и тепла в домах.

Новости Днепра про В квартирах холодно: сегодня Днепр частично без тепла и воды

В Днепре действуют стабилизационные графики отключения электроэнергии. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предоставила новые ограничения потребления электроэнергии на этот день. Они позволяют выключать свет в городе согласно почасовым графикам.

На Днепропетровскую область предоставлены следующие ограничения потребления: днем – 1186 МВт, ночью – 1170 МВт.

Днепрян просят уменьшить потребление электроэнергии, чтобы в Днепре и дальше применялись почасовые графики отключения света.

Узнать, когда по графику у вас должен выключить свет, можно по ссылкам:

За прошедшие сутки, 24 января, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 44 засора на сетях водоотведения, а также ликвидировано 11 повреждений на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них по следующим адресам:

  • ул. Прессовая, 33;
  • ул. Коробова, 26;
  • Набережная Победы, 110;
  • ул. Суворова.

Утром 25 января зафиксировано обесточивание теплораспределительных пунктов (ТРП) и домовых котельных КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:

  • пр. Богдана Хмельницкого;
  • ул. Паникахи;
  • просп. Дмитрия Яворницкого;
  • ж/м Тополь;
  • ул. Телевизионная, Мильмана;
  • ж/м Сокол, просп. Героев;
  • ул. Е. Коновальца, В. Винниченко, пл. Соборная, Д. Донцова, И. Акинфиева;
  • ул. Сирко;
  • ул. Гоголя, уз. Крутогорный, ул. Вернадского;
  • ул. Паторжинского.

Работа котельных и ТРП будет возобновлена после включения электроэнергии на этих объектах.

Обесточены и квартальные котельные по ул. Универсальная и Кильченская. Без тепла остались жители 37 домов. Восстановление теплоснабжения последует включение электроэнергии на котельных.

Также ночью проходили остановки объектов теплоснабжения КП «Теплоэнерго» во всех районах города. Пока ситуация немного стабилизировалась.

Все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» работают стабильно. Теплом снабжены все дома, обслуживающие котельные этих КП.

По состоянию на 6:00 остановлена работа повышающих насосных станций, обесточенных частными энергетическими компаниями. Из-за этого прекращено водоснабжение:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пер. Фестивальный, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинская, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1–15;
  • пер. Вольный, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Водоснабжение будет восстановлено после возобновления подачи электроэнергии на повышающие насосные станции.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

По состоянию на 6 утра никакие аварийные ситуации на сетях водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения не зафиксированы.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про В квартирах холодно: сегодня Днепр частично без тепла и водыУкраїнська Новости Днепра про В квартирах холодно: сегодня Днепр частично без тепла и водыРусский

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