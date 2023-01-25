У квартирах холодно: сьогодні Дніпро частково без тепла та води

Сьогодні 25 січня у Дніпрі через відключення електроенергії частково немає води та тепла у будинках. Про це повідомляє "Дніпро Інфо" із посиланням на міськраду.

У Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Національна енергетична компанія «Укренерго» надала нові обмеження споживання електроенергії на цей день. Вони дозволяють вимикати світло в місті згідно із погодинними графіками.

На Дніпропетровську область надано такі обмеження споживання: вдень – 1186 МВт, вночі – 1170 МВт.

Дніпрян просять зменшити споживання електроенергії, аби у Дніпрі й надалі застосовувалися погодинні графіки вимкнення світла.

Дізнатися, коли за графіком у вас мають вимкнути світло, можна за посиланнями:

якщо ви абонент ДТЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns

якщо ви абонент ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

За минулу добу, 24 січня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 44 засмічення на мережах водовідведення, а також ліквідовано 11 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них за такими адресами:

вул. Пресова, 33;

вул. Коробова, 26;

Набережна Перемоги, 110;

вул. Суворова.

Зранку 25 січня зафіксовано знеструмлення тепло-розподільчих пунктів (ТРП) та будинкових котелень КП «Теплоенерго» за наступними адресами:

пр. Богдана Хмельницького;

вул. Панікахи;

просп. Дмитра Яворницького;

ж/м Тополя;

вул. Телевізійна, Мільмана;

ж/м Сокіл, просп. Героїв;

вул. Є. Коновальця, В. Винниченка, пл. Соборна, Д. Донцова, І. Акінфієва;

вул. Сірко;

вул. Гоголя, уз. Крутогірний, вул. Вернадського;

вул. Паторжинського.

Робота котелень та ТРП буде відновлена після включення електроенергії на цих об’єктах.

Знеструмлено й квартальні котельні по вул. Універсальна і Кільченська. Без тепла залишилися мешканці 37 будинків. Відновлення теплопостачання буде після включення електроенергії на котельнях.

Також вночі відбувались зупинки об’єктів теплопостачання КП “Теплоенерго” у всіх районах міста. Наразі ситуація трохи стабілізувалася.

Всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» працюють стабільно. Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цих КП.

Станом на 6:00 зупинена робота підвищувальних насосних станцій, які знеструмлені приватними енергетичними компаніями. Через це припинено водопостачання:

вул. Миколи Міхновського, 2-31;

пров. Фестивальний, 1-31;

просп. Миру, 1-95;

вул. Березинська, 22-61;

вул. Генерала Захарченко, 1-15;

пров. Вільний, 2-12;

вул. Усенко, 1-23;

вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання буде відновлено після відновлення подачі електроенергії на підвищувальні насосні станції.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Станом на 6 ранку жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання не зафіксовано.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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