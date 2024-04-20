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Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Вечером, вероятно, пройдет дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 20 апреля: 

  • Осы в открытых местах гнезда строят — к сырому лету.
  • Птицы гнезда с солнечной стороны вьют — к холодному лету.
  • Из березы течет много сока — значит, лето будет дождливым.

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Новости Днепра про Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождьРусский

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