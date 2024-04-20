Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Вечером, вероятно, пройдет дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 20 апреля:
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