Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождь

Ребенка чудом удалось вернуть к жизни, а вот все его родные – погибли.

В Днепре возле школы напали на девушку и отрезали ей волосы.

Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные на портале ПФУ. В реестре застрахованных лиц создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где «записаны» все данные о застрахованном человеке, необходимые для вычисления и назначения страховых и пенсионных…