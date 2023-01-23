В Кривом Роге приемные родители расчленили, сожгли и утопили останки тела ребенка: приговор Верховного Суда

Летом 2017 года Татьяна и Юрий Кудрявцевы расчленили, сожгли и утопили остатки тела своей шестилетней приемной дочери Амины Менго. Сначала пара утверждала, что девочка потерялась, но правоохранители установили все обстоятельства.
За надругательство над телом ребенка и ложные свидетельства о его смерти мужчину и женщину планировали посадить в тюрьму на срок до десяти лет. Родная бабушка Амины должна была получить денежную компенсацию в размере 1 000 000 гривен.
Пара не признала свою вину и подала апелляцию. Срок наказания уменьшили до шести для Юрия и семи – Татьяны. Размер компенсации снизили до 500 000 гривен. Но и в этот раз оба не признали свою вину.
Дело окончательно рассматривалось в Верховном Суде. Решение уже принято. Татьяну и Юрия Кудрявцевых признали виновными и назначили наказание в виде семи лет заключения для нее и шести – для него.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
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