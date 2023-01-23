Горящий «Абрамс», по 6 часов без света и прорванная оборона: ТОП-5 фейков о войне в Украине

Так, вначале прошлой неделе вражеские СМИ стали писать о том, что якобы посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил об огромных потерях ВСУ ради интересов Запада. Цитата была вырвана пропагандистами из контекста и в росСМИ звучала как: «мы теряем людей направо и налево ради интересов Запада». На самом же деле, посол в интервью изданию NewsWeek заявил о том, что людей Украина теряет из-за боевых действий и массовых ракетных обстрелов со стороны рф, при этом у нас гибнут как военные, так и цивильные граждане. Звучали его слова на самом деле так: «Мы теряет людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько погибло военных или цивильных, но вы можете себе представить, что цифры большие. Наши города – некоторые из них полностью разрушены. Если мы остановимся сейчас для проведения любых мирных переговоров, россияне попробуют сохранить оккупированные ими территории, те которые им удалось захватить», — сказал Вадим Пристайко.
Также на прошлой неделе в сети, а особенно среди домовых чатов стали распространятся странные «графики отключения» электричества. Согласно им, потребителям должны были отключать свет не на 4, а на 6 часов. Журналисты dnepr.info позвонили в ДТЕК, чтобы уточнить информацию. Там отметили, что в области действовали на тот момент аварийные графики отключения, а позже выяснилось, что распространенные в сети «документ» — это фейк. Если присмотреться к графику, то можно было увидеть, что написан он на русском и украинском языках одновременно, что уже могло бы вызвать удивление у потребителей.
В ДТЭК отметили, что никаких новых графиков не вводилось. Информация о «графиках» – фейк. Сейчас в Днепре и области действуют аварийные отключения электроэнергии, которые не могут продолжаться более 8 часов.
Ближе к концу прошлой недели в российских пабликах заявили, что под Соледаром был уничтожен танк Abrams М1. Отметим, что на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что США пока не будет поставлять Украине свои танки. То, что распространяемая пропагандистами информация – выдумка говорит и само фото, которой они иллюстрировали свою «новость». На ней действительно горит танк М1, но фото сделано явно не в Украине, ведь на заднем плане за танком можно увидеть зеленые листья на деревьях.
Также в последние дни пропагандисты стали заявлять о том, что они прорвали оборону в Запорожской области. Начальник объединённого пресс-центра Сил обороны Таврийского направления, полковник Евгений Ерин заявил, что на этом направлении враг активных и масштабных действий не ведет. Но вместе с тем противник пробует штурмовать позиции нашей армии группами до 10 человек.
«На определенных направлениях противник действительно имел частичный успех, но по состоянию на сейчас все позиции восстановлены. Противник отброшен на предыдущие свои позиции», — сказал Евгений Ерин.
О том, что со стороны рб враг снова может атаковать столицу говорят уже несколько недель. В ГУР МО сообщают, что по состоянию на сейчас реальные угрозы нет.
«Есть объективные вещи: количество ударной группировки, готовность сил и средств и другие моменты, которые нам позволяют утверждать, что по состоянию на сейчас угрозы полномасштабной наземной операции со стороны белоруссии нет», — сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что нагнетание этой темы выгодно прежде всего самой рф.
При написании этой статьи журналисты dnepr.info опирались на данные Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, комментарии ГУР МО в эфире телемарафона и заявление Генерального штаба Украины.
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