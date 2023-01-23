Ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 52-летнего мужчину с травмой ноги

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите по телефону: (096) 488-68-43, Сергей.

В пятницу, 20 января, мужчина ушел из дома и пропал. Где он сейчас – неизвестно.

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