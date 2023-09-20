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В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТП

Сегодня 09:30
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На днях на линию "102" позвонила жительница Кривого Рога.

Новости Днепра про В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТП

Женщина сообщила, что водитель Mercedes-Benz сбил ее собаку на улице Тульской и сбежал.

Патрульные прибыли на место ДТП, где встретились с заявительницей. Женщина сообщила, что авария произошла два часа назад, она отвезла своего любимца в местную ветклинику.

Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога.

Инспекторы обнаружили водителя по месту жительства. В отношении него они составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

Мужчина отрицал факт ДТП. Он объяснил, что объезжал ветки на указанном месте и собаку там не видел.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Если вы стали свидетелем такого события, звоните на 102 и берегите своих любимцев! – призвали в полиции.

Новости Днепра про В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТП

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Новости Днепра про В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТПУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТПРусский

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