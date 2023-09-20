В Кривом Роге водитель Mercedes сбил собаку и сбежал: он отрицал факт ДТП

Женщина сообщила, что водитель Mercedes-Benz сбил ее собаку на улице Тульской и сбежал.
Патрульные прибыли на место ДТП, где встретились с заявительницей. Женщина сообщила, что авария произошла два часа назад, она отвезла своего любимца в местную ветклинику.
Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога.
Инспекторы обнаружили водителя по месту жительства. В отношении него они составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.
Мужчина отрицал факт ДТП. Он объяснил, что объезжал ветки на указанном месте и собаку там не видел.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
Если вы стали свидетелем такого события, звоните на 102 и берегите своих любимцев! – призвали в полиции.
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