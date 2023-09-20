У Кривому Розі водій Mercedes збив собаку та втік: він заперечував факт ДТП

Днями на лінію "102" зателефонувала мешканка Кривого Рогу.

Жінка повідомила, що водій Mercedes-Benz збив її собаку на вулиці Тульській та втік.

Патрульні прибули на місце ДТП, де зустрілися з заявницею. Жінка повідомила, що аварія сталася дві години тому, вона відвезла свого улюбленця до місцевої ветлікарні.

Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу.

Інспектори знайшли водія за місцем мешкання. Стосовно нього вони склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Чоловік заперечував факт ДТП. Він пояснив, що об‘їжджав гілки на вказаному місці та собаку там не бачив.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Якщо ви стали свідком такої події, телефонуйте на 102 і бережіть своїх улюбленців! – закликали у поліції.

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