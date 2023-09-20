Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі водій Mercedes збив собаку та втік: він заперечував факт ДТП

У Кривому Розі водій Mercedes збив собаку та втік: він заперечував факт ДТП

Сьогодні 09:30
просмотров

Днями на лінію "102" зателефонувала мешканка Кривого Рогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Mercedes збив собаку та втік: він заперечував факт ДТП

Жінка повідомила, що водій Mercedes-Benz збив її собаку на вулиці Тульській та втік. 

Патрульні прибули на місце ДТП, де зустрілися з заявницею. Жінка повідомила, що аварія сталася дві години тому, вона відвезла свого улюбленця до місцевої ветлікарні.

Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу.

Інспектори знайшли водія за місцем мешкання. Стосовно нього вони склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Чоловік заперечував факт ДТП. Він пояснив, що об‘їжджав гілки на вказаному місці та собаку там не бачив.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Якщо ви стали свідком такої події, телефонуйте на 102 і бережіть своїх улюбленців! – закликали у поліції.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Mercedes збив собаку та втік: він заперечував факт ДТП

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Mercedes збив собаку та втік: він заперечував факт ДТПУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережні
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережні

Важливо!

У поліцію повідомили про вибухівку у всіх школах Дніпра: чи знайшли щось
Новини Дніпра
Сьогодні 08:29
У поліцію повідомили про вибухівку у всіх школах Дніпра: чи знайшли щось

Правоохоронці перевірили 154 навчальні заклади.

3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворога
Новини Дніпра
Сьогодні 07:56
3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворога

Вночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

Зник майже 3 місяці тому: на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 07:20
Зник майже 3 місяці тому: на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

Наверх