В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»

Попали в админздание полиции.
На данный момент известно уже о 52 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
К сожалению, один полицейский погиб.
Пожар, вспыхнувший из-за ракетного удара, спасатели потушили. Работают коммунальные службы. Разбирают завалы, вывозят мусор и битое стекло.
В городе повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Более четырех десятков авто.
На месте развернуты штабы. Можно получить воду, еду, стройматериалы. Тем, кто оказался в эпицентре событий, оказывают психологическую помощь. Она понадобилась более 70 людям, – добавил Лысак.
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