В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

Попали в админздание полиции.

На данный момент известно уже о 52 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, один полицейский погиб.

Пожар, вспыхнувший из-за ракетного удара, спасатели потушили. Работают коммунальные службы. Разбирают завалы, вывозят мусор и битое стекло.

В городе повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Более четырех десятков авто.

На месте развернуты штабы. Можно получить воду, еду, стройматериалы. Тем, кто оказался в эпицентре событий, оказывают психологическую помощь. Она понадобилась более 70 людям, – добавил Лысак.

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