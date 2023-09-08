У Кривому Розі вже більше 50 постраждалих, троє з них – «важкі»

Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу.

Влучили в адмінбудівлю поліції.

На зараз відомо вже про 52 постраждалих, троє з них – у важкому стані.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, один поліцейський загинув.

Пожежу, що спалахнула через ракетний удар, рятувальники загасили. Працюють комунальні служби. Розбирають завали, вивозять сміття та бите скло.

У місті пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Більш ніж чотири десятки авто.

На місці розгорнуті штаби. Можна отримати воду, їжу, будматеріали. Тим, хто опинився в епіцентрі подій, надають психологічну допомогу. Вона знадобилася більш ніж 70 людям, – додав Лисак.

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