Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла: в якому вони стані

Росіяни вдарили ракетою по середмістю – зруйнована одна із адмінбудівель поліції.
На жаль, кількість постраждалих у результаті ракетного удару зросла до 32 чоловік, серед них і правоохоронці.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, більшість потерпілих – у стані середньої тяжкості або «задовільні». Утім, є й «важкі».
Також відомо, що один поліцейський загинув.
Крім того, у місті пошкоджені 3 адмінбудівлі, 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована.
Обстеження території триває.
У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Оновлено: Сергій Лисак повідомив, що вже близько 40 постраждалих.
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