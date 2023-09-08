Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла: в якому вони стані

Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух.

Росіяни вдарили ракетою по середмістю – зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

На жаль, кількість постраждалих у результаті ракетного удару зросла до 32 чоловік, серед них і правоохоронці.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, більшість потерпілих – у стані середньої тяжкості або «задовільні». Утім, є й «важкі».

Також відомо, що один поліцейський загинув.

Крім того, у місті пошкоджені 3 адмінбудівлі, 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована.

Обстеження території триває.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено: Сергій Лисак повідомив, що вже близько 40 постраждалих.

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