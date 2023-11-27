В Кривом Роге умер младенец из-за картофеля, сваренного на грибном бульоне

26 ноября в Кривом Роге произошел ужасный случай – в реанимации умер младенец.
Как сообщает “Информатор”, 23 ноября мать накормила своего сына 2023 года рождения картофелем, отваренным на грибном бульоне. Мальчику стало плохо, его госпитализировали в больницу. Предварительно, у младенца диагностировали инвагинацию кишечника.
К сожалению, спасти малыша не удалось.
В полиции Кривого Рога этот факт подтвердили.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 14-летняя девочка попала в реанимацию: выпила около 50 таблеток.
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