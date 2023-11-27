У Кривому Розі померло немовля через картоплю, зварену на грибному бульйоні

У поліції Кривого Рогу цей факт підтвердили.

26 листопада у Кривому Розі стався жахливий випадок – у реанімації померло немовля.

Як повідомляє “Інформатор”, 23 листопада мати нагодувала свого сина 2023 року народження картоплею, відвареною на грибному бульйоні. Хлопчику стало зле, його госпіталізували до лікарні. Попередньо, в немовляти діагностували інвагінацію кишківника.

На жаль, врятувати малюка не вдалося.

У поліції Кривого Рогу цей факт підтвердили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 14-річна дівчинка потрапила в реанімацію: випила близько 50 таблеток.

Читайте також:

Українська