26 листопада у Кривому Розі стався жахливий випадок – у реанімації померло немовля.
Як повідомляє “Інформатор”, 23 листопада мати нагодувала свого сина 2023 року народження картоплею, відвареною на грибному бульйоні. Хлопчику стало зле, його госпіталізували до лікарні. Попередньо, в немовляти діагностували інвагінацію кишківника.
На жаль, врятувати малюка не вдалося.
У поліції Кривого Рогу цей факт підтвердили.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 14-річна дівчинка потрапила в реанімацію: випила близько 50 таблеток.
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