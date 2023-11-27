В Кривом Роге 14-летняя девочка попала в реанимацию: выпила около 50 таблеток

В пятницу, 24 ноября, в Кривом Роге 14-летняя девочка пыталась свести счеты с жизнью – она выпила около 50 таблеток лекарственного средства.
Об этом сообщает «Информатор».
Мать подростка, зайдя в ее комнату и увидев пустые блистеры от медикамента, вызвала «скорую».
Девочку доставили в реанимацию. Предварительно, ее жизни ничего не угрожает.
Пожалуйста, не игнорируйте депрессивные состояния ваших родных, обязательно поговорите с ними, а лучше обратитесь за помощью к специалисту!
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