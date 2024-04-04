В Кривом Роге цветут цветы, которые названы именем персонажа древнегреческой мифологии (ФОТО)

Весна набрала обороты!

Так, в Кривом Роге уже массово цветут гиацинты.

Фото опубликовал в ФБ-сообществе «Природа Криворожья» Евгений Шумило.

Собственные гиацинты. Заречный. 2 апреля 2024 года, — подписал он снимки.

Отметим, гиацинты — луковичные многолетние растения. Цветет гиацинт обычно в апреле — начале мая (цветение длится 20-25 дней, а в более теплую погоду сокращается до 10-14 дней). Растение не переносит застой воды.

Родиной гиацинтов считается Средиземноморье, в частности Малая Азия, сейчас в дикой природе встречается в Южной Европе, Западной Азии, Африке и др. В Украине растут как дикие, так и окультуренные гиацинты — выращивают в открытом (под легким прикрытием) и закрытом грунте.

Происхождение названия

Растение получило название от имени персонажа древнегреческой мифологии. Гиацинт — юноша невероятной красоты, которого любил Аполлон. Когда Аполлон учил его метать диск, влюбленный в Гиацинта бог ветра (по разным версиям мифа Зефир или Борей) из ревности направил брошенный Аполлоном диск в голову Гиацинта. Юноша умер, и тогда Аполлон из его крови создал цветок.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсаду расцвели магнолия Кобус, слива Акколейд и тюльпан поздний (ФОТО).

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