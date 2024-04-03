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Абитуриенты могут написать НМТ как в Украине, так и за границей

Сегодня 21:57
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Школьники, которые находятся за границей, но должны сдать НМТ, могут это сделать за пределами Украины.

Новости Днепра про Абитуриенты могут написать НМТ как в Украине, так и за границей

В 2024 году выпускники школ будут сдавать национальный мультипредметный тест как в Украине, так и за границей. Результаты НМТ потребуются всем абитуриентам для поступления в украинские вузы.

Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Написать НМТ смогут школьники, ныне находящиеся в других государствах. Однако в УЦОКО пока не утвердили перечень стран, где проведут экзамены.

Кто и где может здать НМТ-2024 за границей

В УЦОКО отметили, что не все страны смогут обеспечить компьютерные аудитории и специалистов. Также не стоит ориентироваться на прошлогодний список стран, где абитуриенты писали НМТ.

Украина пытается привлечь как можно больше стран.

Абитуриентов просят не тянуть с регистрацией на НМТ.

Напомним, регистрация на НМТ-2024 — все, что нужно знать абитуриентам в Днепре. Также мы рассказывали, как 11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к экзаменам.

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