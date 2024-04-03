Абитуриенты могут написать НМТ как в Украине, так и за границей

В 2024 году выпускники школ будут сдавать национальный мультипредметный тест как в Украине, так и за границей. Результаты НМТ потребуются всем абитуриентам для поступления в украинские вузы.
Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Написать НМТ смогут школьники, ныне находящиеся в других государствах. Однако в УЦОКО пока не утвердили перечень стран, где проведут экзамены.
В УЦОКО отметили, что не все страны смогут обеспечить компьютерные аудитории и специалистов. Также не стоит ориентироваться на прошлогодний список стран, где абитуриенты писали НМТ.
Украина пытается привлечь как можно больше стран.
Абитуриентов просят не тянуть с регистрацией на НМТ.
Напомним, регистрация на НМТ-2024 — все, что нужно знать абитуриентам в Днепре. Также мы рассказывали, как 11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к экзаменам.
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