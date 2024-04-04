У Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО) - Днепр Инфо
У Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО)
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Новости Днепра про У Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО)

Фото умовне.

Так, у Кривому Розі вже масово цвітуть гіацинти.

Фото опублікував у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя” Євген Шумило.

Власні гіацинти. Зарічний. 2 квітня 2024 року, – підписав він знімки.

Новости Днепра про У Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО)

Зазначимо, гіацинти — цибулинні багаторічні рослини. Квітне гіацинт зазвичай у квітні — на початку травня (цвітіння триває 20—25 днів, а в теплішу погоду скорочується до 10—14 днів). Рослина не переносить застій води.

Батьківщиною гіацинтів вважається Середземномор’я, зокрема Мала Азія, зараз у дикій природі зустрічається у Південній Європі, Західній Азії, Африці тощо. В Україні ростуть як дикі, так і окультурені гіацинти — вирощують у відкритому (під легким прикриттям) і закритому ґрунті.

Походження назви

Рослина отримала назву від імені персонажа давньогрецької міфології. Гіацинт — юнак неймовірної краси, якого кохав Аполлон. Коли Аполлон навчав його метати диск, закоханий в Гіацинта бог вітру (за різними версіями міфа Зефір або Борей) з ревнощів спрямував кинутий Аполлоном диск в голову Гіацинта. Юнак помер, і тоді Аполлон із його крові створив квітку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО).

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Новости Днепра про У Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО)Русский

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