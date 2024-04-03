В Днепропетровской области предлагают вакансии с отсрочкой от мобилизации

В Днепропетровской области предлагают работу с "бронью" от мобилизации.

Одно из предприятий, поставляющих газ в дома жителей Днепропетровщины, опубликовало перечень вакансий. В Каменском ищут слесарей, монтеров, техников, мастеров, инженеров и других специалистов. Что интересно, в объявлении, кроме стабильной зарплаты и соцзащиты, предлагают отсрочку от мобилизации.

Ожидают таких специалистов:

мастер;

техник 2 категории;

начальник службы;

инженер 1 категории;

контроллер газового хозяйства;

водитель автотранспортных средств;

слесарь по аварийно-восстановительным работам;

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии;

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.

На самом деле нынче существует проблема с поиском работников. Сейчас многие не хотят устраиваться на работу с официальным трудоустройством, потому что тогда их данные получит ТЦК и человека могут мобилизовать. Вероятно именно поэтому компания указала, что кроме своевременной зарплаты работник получит «бронь», так как это предприятие критической инфраструктуры. А на вакансии, предлагаемые газовой компанией, в основном претендуют именно мужчины призывного возраста, которых могут мобилизовать.

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