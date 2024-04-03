В Днепропетровской области предлагают вакансии с отсрочкой от мобилизации

Одно из предприятий, поставляющих газ в дома жителей Днепропетровщины, опубликовало перечень вакансий. В Каменском ищут слесарей, монтеров, техников, мастеров, инженеров и других специалистов. Что интересно, в объявлении, кроме стабильной зарплаты и соцзащиты, предлагают отсрочку от мобилизации.
Ожидают таких специалистов:
На самом деле нынче существует проблема с поиском работников. Сейчас многие не хотят устраиваться на работу с официальным трудоустройством, потому что тогда их данные получит ТЦК и человека могут мобилизовать. Вероятно именно поэтому компания указала, что кроме своевременной зарплаты работник получит «бронь», так как это предприятие критической инфраструктуры. А на вакансии, предлагаемые газовой компанией, в основном претендуют именно мужчины призывного возраста, которых могут мобилизовать.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчина обворовал Миграционную службу.
С «лица» Днепра за последние несколько лет исчез не один…
В Днепре на остановках устанавливают информационные табло нового поколения.
В Днепре третий раз за неделю зафиксировали температурный рекорд.
В Днепре мужчина обворовал Миграционную службу.
С «лица» Днепра за последние несколько лет исчез не один десяток старинных домов. В большинстве своем они давно были в плачевном состоянии, сгоревшие и разрушенные наполовину. Так, на центральном проспекте Днепра на месте 18 этажного дома когда-то было небольшое трехэтажное…
Во время урагана, накрывшего область 2 апреля, пострадали трое жителей Каменского.
В Днепре на остановках устанавливают информационные табло нового поколения.
В Днепре третий раз за неделю зафиксировали температурный рекорд.
Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданам Украины» и разрешил некоторым категориям мужчин выезжать за границу во время военного положения.
В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.
Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!
Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах или возле остановок общественного транспорта. Это были обычные кондитерские изделия посыпанные сахарной пудрой, без начинок. Но со временем в Днепре «пришли» другие пончики – с начинкой и в глазури. Попробовать…
В международный список миллиардеров попал совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!