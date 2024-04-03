У Дніпропетровській області пропонують вакансії з відстрочкою від мобілізації

Одне із підприємств, яке постачає газ у домівки жителів Дніпропетровщини опублікувало перелік вакансій. У Кам’янському шукають слюсарів, монтерів, техніків, майстрів, інженерів та інших фахівців. Що цікаво, в оголошенні крім стабільної зарплати та соцзахисту пропонують відстрочку від мобілізації.
Очікують на таких фахівців:
Насправді наразі є проблема з пошуком працівників. Нині багато хто не хоче влаштовуватися на роботу з офіційним працевлаштуванням, бо тоді їхні дані отримає ТЦК і людину можуть мобілізувати. Ймовірно саме тому компанія вказала, що крім вчасної зарплатні, працівник отримає “бронь”, позаяк це підприємство критичної інфраструктури. А на вакансії, які пропонує газова компанія, здебільшого претендують саме чоловіки призовного віку, яких можуть мобілізувати.
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