У Дніпропетровській області пропонують вакансії з відстрочкою від мобілізації

У Дніпропетровській області пропонують роботу з "бронню" від мобілізації.

Одне із підприємств, яке постачає газ у домівки жителів Дніпропетровщини опублікувало перелік вакансій. У Кам’янському шукають слюсарів, монтерів, техніків, майстрів, інженерів та інших фахівців. Що цікаво, в оголошенні крім стабільної зарплати та соцзахисту пропонують відстрочку від мобілізації.

Очікують на таких фахівців:

майстер;

технік 2 категорії;

начальник служби;

інженер 1 категорії;

контролер газового господарства;

водій автотранспортних засобів;

слюсар з аварійно-відбудовних робіт;

монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів.

Насправді наразі є проблема з пошуком працівників. Нині багато хто не хоче влаштовуватися на роботу з офіційним працевлаштуванням, бо тоді їхні дані отримає ТЦК і людину можуть мобілізувати. Ймовірно саме тому компанія вказала, що крім вчасної зарплатні, працівник отримає “бронь”, позаяк це підприємство критичної інфраструктури. А на вакансії, які пропонує газова компанія, здебільшого претендують саме чоловіки призовного віку, яких можуть мобілізувати.

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