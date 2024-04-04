У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Весну вже не зупинити!

У Дніпрі – справжня весна. Уже кілька днів поспіль у місті фіксують температурні рекорди. Відчуваючи тепло, оживає природа, починають квітувати різні рослини. Зокрема, сакура, магнолії тощо.

У ботанічному саду ДНУ також бум квітування. Там розквітла рідкісна магнолія Кобус, яка походить з Далекого Сходу (Японія, Корея). В Японії її бруньки та квітки вживають в їжу, пелюстки додають в чай. Висушене та перемелене листя застосовують як приправу до їжі.

Квітує в ботсаду і магнолія Лебнерова.

Про це повідомив Анатолій Кабар, директор ботанічного саду ДНУ.

Цвітуть вже і гібридна слива “Акколейд”.

І алича.

І слива лахматенька (Prunus subhirtella).

І груша кавказька.

Розквітнули в ботсаду і тюльпани пізні.

І тюльпани Кауфмана.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в озері в новому сквері на Перемозі оселилися кілька червонокнижних черепах (ФОТО).

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