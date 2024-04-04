Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Сьогодні 10:42
просмотров

Весну вже не зупинити!

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

У Дніпрі – справжня весна. Уже кілька днів поспіль у місті фіксують температурні рекорди. Відчуваючи тепло, оживає природа, починають квітувати різні рослини. Зокрема, сакура, магнолії тощо.

У ботанічному саду ДНУ також бум квітування. Там розквітла рідкісна магнолія Кобус, яка походить з Далекого Сходу (Японія, Корея). В Японії її бруньки та квітки вживають в їжу, пелюстки додають в чай. Висушене та перемелене листя застосовують як приправу до їжі.

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Квітує в ботсаду і магнолія Лебнерова. 

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Про це повідомив Анатолій Кабар, директор ботанічного саду ДНУ.

Цвітуть вже і гібридна слива “Акколейд”. 

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

І алича.

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

І слива лахматенька (Prunus subhirtella). 

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

І груша кавказька. 

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Розквітнули в ботсаду і тюльпани пізні.

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

І тюльпани Кауфмана.

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в озері в новому сквері на Перемозі оселилися кілька червонокнижних черепах (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нікопольський Хатіко місяць не відходив від звалища, де його покинув господар: історія вірного пса
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:30
    Нікопольський Хатіко місяць не відходив від звалища, де його покинув господар: історія вірного пса

    У Нікополі стара вівчарка цілий місяць чекала господаря на звалищі,…

    У Дніпрі звузили вулицю Любарського: коли планують закінчити роботи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі звузили вулицю Любарського: коли планують закінчити роботи

    Важлива інформація!

    Омбудсмен розповів, чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:38
    Омбудсмен розповів, чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці

    Співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК) не можуть затримувати громадян…

    У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:07
    У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

    До гасіння займання залучили 14 рятувальників та 2 одиниці техніки.

    Наверх