У Дніпрі у ботсаду розквітли рідкісна магнолія Кобус, слива Акколейд та тюльпан пізній (ФОТО)

У Дніпрі – справжня весна. Уже кілька днів поспіль у місті фіксують температурні рекорди. Відчуваючи тепло, оживає природа, починають квітувати різні рослини. Зокрема, сакура, магнолії тощо.
У ботанічному саду ДНУ також бум квітування. Там розквітла рідкісна магнолія Кобус, яка походить з Далекого Сходу (Японія, Корея). В Японії її бруньки та квітки вживають в їжу, пелюстки додають в чай. Висушене та перемелене листя застосовують як приправу до їжі.
Квітує в ботсаду і магнолія Лебнерова.
Про це повідомив Анатолій Кабар, директор ботанічного саду ДНУ.
Цвітуть вже і гібридна слива “Акколейд”.
І алича.
І слива лахматенька (Prunus subhirtella).
І груша кавказька.
Розквітнули в ботсаду і тюльпани пізні.
І тюльпани Кауфмана.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в озері в новому сквері на Перемозі оселилися кілька червонокнижних черепах (ФОТО).
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