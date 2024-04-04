Спортсменка з Дніпра виборола медаль на чемпіонаті світу з тхеквондо

З 24 до 30 березня в місті Бішкек (Киргизстан) проходив чемпіонат світу з тхеквондо серед спортсменів з порушенням слуху. У змаганнях взяв участь 151 спортсмен із 14 країн світу.
Спортсменка з Дніпра Марія Леванович у ваговій категорії 67 кг виборола бронзову медаль.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Займатися тхеквондо Марія почала ще у 2016 році, коли переїхала до Дніпра з Маріуполя. За ці роки спортсменка ставала багаторазовою переможницею та призеркою змагань різного рівня, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби.
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