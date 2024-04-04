Омбудсмен розповів, чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці

Співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК) не можуть затримувати громадян України на вулицях.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Суспільному.

Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні, – вважає омбудсмен.

За його словами, якщо треба проводити так звані рейди, то до складу групи обов’язково повинні бути долучені представники Національної поліції.

Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов’язаних, чи немає, – пояснив Лубінець.

Він додав, що саме співробітники Нацполіції “мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги”. При цьому омбудсмен виступає проти розширення повноважень ТЦК.

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