Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Омбудсмен розповів, чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці

Омбудсмен розповів, чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці

Сьогодні 09:38
просмотров

Співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК) не можуть затримувати громадян України на вулицях.

Новости Днепра про Омбудсмен розповів, чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Суспільному.

Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні, – вважає омбудсмен.

За його словами, якщо треба проводити так звані рейди, то до складу групи обов’язково повинні бути долучені представники Національної поліції.

Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов’язаних, чи немає, – пояснив Лубінець.

Він додав, що саме співробітники Нацполіції “мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги”. При цьому омбудсмен виступає проти розширення повноважень ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні знизили призовний вік до 25 років: президент підписав закон.

Читайте також:

Новости Днепра про Омбудсмен розповів, чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиціУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі звузили вулицю Любарського: коли планують закінчити роботи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі звузили вулицю Любарського: коли планують закінчити роботи

    Важлива інформація!

    У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:07
    У Дніпрі на Пирогова спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

    До гасіння займання залучили 14 рятувальників та 2 одиниці техніки.

    Спортсменка з Дніпра виборола медаль на чемпіонаті світу з тхеквондо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:31
    Спортсменка з Дніпра виборола медаль на чемпіонаті світу з тхеквондо

    Вітаємо!

    Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин

    Зарядіть гаджети!

    Наверх