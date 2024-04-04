Нікопольський Хатіко місяць не відходив від звалища, де його покинув господар: історія вірного пса

Нікопольському Хатіко шукають нового господаря. Пошуками хазяїна для пса займається місцева волонтерка Анастасія.
Ось так виглядає зрада! Майже місяць вівчар не відходив з того місця, де його залишив господар – диявол двоногий, на сміттєзвалищі серед руїн. Старий вівчар до останнього дня чекав, що той все ж таки повернеться за ним…Ці сльози господар навіть не відчує… Ці фото зроблені в очікуванні відданого пса своєму господарю, – пише Настя Князева.
Собаку назвали Осман. Він знесилений і худий, але добрий, навіть дозволяв цуценятам забирати у нього їжу з під носа. Бо в нього є любляче і турботливе серце до інших, на відміну від людей.
Нині для Османа шукають люблячу родину.
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