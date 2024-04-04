Нікопольський Хатіко місяць не відходив від звалища, де його покинув господар: історія вірного пса

У Нікополі стара вівчарка цілий місяць чекала господаря на звалищі, де той його залишив.

Нікопольському Хатіко шукають нового господаря. Пошуками хазяїна для пса займається місцева волонтерка Анастасія.

Ось так виглядає зрада! Майже місяць вівчар не відходив з того місця, де його залишив господар – диявол двоногий, на сміттєзвалищі серед руїн. Старий вівчар до останнього дня чекав, що той все ж таки повернеться за ним…Ці сльози господар навіть не відчує… Ці фото зроблені в очікуванні відданого пса своєму господарю, – пише Настя Князева.

Собаку назвали Осман. Він знесилений і худий, але добрий, навіть дозволяв цуценятам забирати у нього їжу з під носа. Бо в нього є любляче і турботливе серце до інших, на відміну від людей.

Нині для Османа шукають люблячу родину.

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