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Найтепліше за 136 років: у Дніпрі зафіксували третій за тиждень температурний рекорд

Сьогодні 15:05
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У Дніпрі втретє за тиждень зафіксували температурний рекорд.

Новости Днепра про Найтепліше за 136 років: у Дніпрі зафіксували третій за тиждень температурний рекорд

У Дніпрі 2 квітня максимальна температура повітря досягла 25,9°С, повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. Ця позначка побила рекорд 136-річної давнини: у 1888 році в цей день було зафіксовано 23,2°С.

Що цікаво, це вже втретє, коли в Дніпрі фіксують аномальну температуру за цей тиждень. 31 березня повітря у місті прогрілося до +23,9°C, побивши сторічний рекорд. 

1 квітня в Дніпрі було 23,5 градуса тепла. Це на одну десяту більше ніж попередній рекордний показник задокументований у цей день в 1975 році. 

Однак рекорди на цьому завершаться, адже метеорологи прогнозують зниження температури. Аномальні показники зумовлені гарячим повітрям, яке разом з пиловою хмарою, прийшло до нас з Сахари. Проте вже з 4 квітня вітер розвернеться у інший бік і в Україні стане холодніше. 

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Новости Днепра про Найтепліше за 136 років: у Дніпрі зафіксували третій за тиждень температурний рекордУкраїнська Новости Днепра про Найтепліше за 136 років: у Дніпрі зафіксували третій за тиждень температурний рекордРусский

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