У Дніпрі в озері в новому сквері на Перемозі оселилися кілька червонокнижних черепах (ФОТО)

У Дніпрі в озері на Перемозі оселилися черепахи.

В озері в сквері Олександра Гостіщева оселилося кілька черепах. Ці поважні водні жителі плавають посеред сміття на березі водойми, повідомляє Dnepr.info.

Черепах у водоймі декілька, є також качки та дрібна рибка.

На фото європейська болотяна черепаха. Це прісноводний тип рептилій, який занесений до Міжнародної Червоної Книги, як вид близький до уразливого положення.

Це чи не єдиний представник ряду черепах у фауні України. Зиму проводить у сплячці на дні водойми. У нас в країні їх живе чимало, але через діяльність людини популяція рептилій стрімко зменшується.

Болотна черепаха – санітар водойм. Вона знищує личинки комарів та хвору рибу.

Нагадаємо, нещодавно популярна зелена зона біля озера на Перемозі-6 отримала назву. Сквер назвали на честь правоохоронця з Дніпра Олександра Гостіщева, який загинув унаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня.

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