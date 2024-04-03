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Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

Сьогодні 14:15
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Зривати, ламати та наносити шкоду рослині суворо заборонено!

Новости Днепра про Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

У Дніпрі – справжня весна. Світить та гріє сонечко, співають пташки, оживає природа після довгого зимового сну.

Так, у сквері Прибережний, що на житловому масиві Перемога-1, розквітла магнолія.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації міської ради.

Новости Днепра про Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

Новости Днепра про Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

Новости Днепра про Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

Естафету неймовірної квітучої магнолії приймає житловий масив Перемога-1 та сонячний Сквер Прибережний. Від ніжно-рожевих та тендітних кремових відтінків цієї ексклюзивної декоративної рослини неможливо відвести погляд! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

Новости Днепра про Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

Новости Днепра про Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

Важливо! У департаменті попереджають: зривати, ламати та наносити шкоду рослині суворо заборонено! У сквері ведеться відеоспостереження!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Успенській площі розквітла чарівна магнолія (ФОТО).

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Новости Днепра про Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)Українська

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