Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

У Дніпрі – справжня весна. Світить та гріє сонечко, співають пташки, оживає природа після довгого зимового сну.
Так, у сквері Прибережний, що на житловому масиві Перемога-1, розквітла магнолія.
Про це повідомили у департаменті парків та рекреації міської ради.
Естафету неймовірної квітучої магнолії приймає житловий масив Перемога-1 та сонячний Сквер Прибережний. Від ніжно-рожевих та тендітних кремових відтінків цієї ексклюзивної декоративної рослини неможливо відвести погляд! – йдеться у повідомленні.
Важливо! У департаменті попереджають: зривати, ламати та наносити шкоду рослині суворо заборонено! У сквері ведеться відеоспостереження!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Успенській площі розквітла чарівна магнолія (ФОТО).
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Александра Лучка
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