Сквер Прибережний у Дніпрі вкрився рожевими квітами (ФОТО)

Зривати, ламати та наносити шкоду рослині суворо заборонено!

У Дніпрі – справжня весна. Світить та гріє сонечко, співають пташки, оживає природа після довгого зимового сну.

Так, у сквері Прибережний, що на житловому масиві Перемога-1, розквітла магнолія.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації міської ради.

Естафету неймовірної квітучої магнолії приймає житловий масив Перемога-1 та сонячний Сквер Прибережний. Від ніжно-рожевих та тендітних кремових відтінків цієї ексклюзивної декоративної рослини неможливо відвести погляд! – йдеться у повідомленні.

Важливо! У департаменті попереджають: зривати, ламати та наносити шкоду рослині суворо заборонено! У сквері ведеться відеоспостереження!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Успенській площі розквітла чарівна магнолія (ФОТО).

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