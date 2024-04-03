На Дніпропетровщині жінка впала в покинутий 6-метровий колодязь

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили, що на вулиці Центральній селища Саксагань Кам’янського району жінка впала в покинутий колодязь та потребує допомоги.
На місце виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що жінка знаходиться на глибині орієнтовно 6 метрів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники дістали жінку та передали медикам. Після огляду вона відмовилась від госпіталізації.
До місця виклику залучили 5 рятувальників та 1 одиницю техніки.
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