Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині жінка впала в покинутий 6-метровий колодязь

Сьогодні 13:16
просмотров

Жінка відмовилась від госпіталізації.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка впала в покинутий 6-метровий колодязь

Фото умовне.

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили, що на вулиці Центральній селища Саксагань Кам’янського району жінка впала в покинутий колодязь та потребує допомоги.

На місце виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що жінка знаходиться на глибині орієнтовно 6 метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники дістали жінку та передали медикам. Після огляду вона відмовилась від госпіталізації.

До місця виклику залучили 5 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка впала в покинутий 6-метровий колодязь

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка впала в покинутий 6-метровий колодязь

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка впала в покинутий 6-метровий колодязьУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Подарунок від виконкому та АUDI Q7 за майже 4 млн: що з’явилося у декларації першого заступника міського голови Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:33
    Подарунок від виконкому та АUDI Q7 за майже 4 млн: що з’явилося у декларації першого заступника міського голови Кривого Рогу

    29 березня на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції…

    На Дніпропетровщині чоловіка, який не виходив на зв’язок з 25 березня, знайшли мертвим
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:26
    На Дніпропетровщині чоловіка, який не виходив на зв’язок з 25 березня, знайшли мертвим

    Тіло чоловіка знайшли 2 квітня в затопленому кар’єрі у Нікопольському…

    На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд

    Помітили підозрілі предмети - телефонуйте "101" чи "102"!

    І невідкладні, і планові: як мешканці Дніпра можуть дізнатись, де зробити операцію безоплатно
    Новини Дніпра
    Вчора 14:54
    І невідкладні, і планові: як мешканці Дніпра можуть дізнатись, де зробити операцію безоплатно

    Програма медичних гарантій покриває і невідкладні, і планові операції.

    Наверх