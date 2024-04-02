Символізує любов та вишуканість: у Дніпрі на Успенській площі розквітла чарівна магнолія (ФОТО)

Дніпро розквітає!

У Дніпрі весна набирає обертів. Так, днями у нашому місті зафіксували черговий температурний рекорд.

Відчуваючи тепло, починають квітнути різні рослини. Так, на Успенській площі розквітла чарівна магнолія.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації міської ради.

Магнолія вважається однією з найдавніших квітучих рослин та символічною квіткою у східній культурі і вирощується там протягом багатьох століть. У Японії магнолія символізує любов, насолоду та вишуканість. Аромат магнолії – кремово-солодкий з невеликими цитрусовими нотками, часто надихає парфумерів на створення квіткових композицій, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО).

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