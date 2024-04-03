Ворожа атака на Дніпро 2 квітня: куди звертатися за допомогою постраждалим

2 квітня росія здійснила чергову терористичну атаку по Дніпру.

Від ракетного удару постраждали 18 людей, зокрема діти.

У місті внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджені дитсадок, коледж, підприємство критичної інфраструктури, 14 будинків комунальної власності, ОСББ та ЖБК. У 7 комунальних будинках вилетіло близько 700 вікон.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Вчора ввечері комунальники оперативно приступили до ліквідації наслідків ракетного удару. Вибиті вікна тимчасово закривали плівкою. Сьогодні ці роботи будуть продовжені. Також будуть зроблені заміри, аби замовити нові металопластикові вікна. Як тільки їх виготовлять, їх одразу буде встановлено. Також будуть обстежені дахи, – йдеться у повідомленні.

Поблизу будинку №39 на вул. Квартальна (колишня Гладкова) КП «Жилсервіс-5» розгорнуло намет, куди люди можуть звертатись за допомогою, якщо вони виявили пошкоджені вікна.

У 7 пошкоджених будинках ОСББ поки нарахували близько 100 вибитих вікон.

Усі мешканці, в яких постраждали вікна або інші конструкції у будинку, мають звернутись до голів своїх ОСББ, аби ті змогли передати інформацію департаменту з питань самоорганізації населення ДМР. Щодо балконів, які не були у проєкті квартири, то місто їх не відновлює. Але можна звернутись до адміністрації Шевченківського району та отримати матеріальну допомогу на відновлення балконів та лоджій, – зазначають у міській раді.

Також за допомогою, якщо ваш будинок ОСББ/ЖБК зазнав ушкоджень внаслідок ракетного обстрілу, можна звернутись до департаменту з питань самоорганізації населення за телефоном: +380633409472.

У міській раді додають, що дніпряни, які залишились без житла, або воно частково зруйноване внаслідок обстрілів, також можуть отримати матеріальну допомогу. Для цього необхідно звернутися до адміністрації Шевченківського району за адресою: вул. Михайла Грушевського, 70 або ж до пересувного пункту, який розгорнутий у ПК «Шинник» за адресою: просп. Богдана Хмельницького, 118-А з 10:00 до 19:00.

За цими двома адресами можна подати документи. Далі фахівці вийдуть на місця та проведуть обстеження квартир та нададуть акти. Після його отримання власник помешкання має звернутися до департаменту соціальної політики міськради Дніпра за адресою: вул. Шевченка, 11, аби отримати там матеріальну допомогу, – говорять у міській раді.

Дізнатись перелік документів, які необхідно подати до адміністрації Шевченківського району, можна за телефоном (066) 214 45 85.

Також, відповідно до постанови КМУ від 21.04.2023 № 381, власники пошкодженого /зруйнованого житла можуть звернутись по державну допомогу за програмою е-відновлення через застосунок «Дія». Детальна консультація – у департаменті соціальної політики ДМР за телефонами: (068) 913 46 88, (095) 415 18 54.

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