Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)

Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!

В Днепре — настоящая весна. Светит и греет солнышко, поют птички, оживает природа после долгого зимнего сна.

Так, в сквере Прибрежный, что на жилом массиве Победа-1, расцвела магнолия.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации городского совета.

Эстафету невероятной цветущей магнолии принимает жилой массив Победа-1 и солнечный сквер Прибрежный. От нежно-розовых и хрупких кремовых оттенков этого эксклюзивного декоративного растения невозможно отвести взгляд! — говорится в сообщении.

Важно! В департаменте предупреждают: срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено! В сквере ведется видеонаблюдение!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО).

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