В Днепре в озере в новом сквере на Победе поселились несколько краснокнижных черепах (ФОТО)

В озере в сквере Александра Гостищева поселилось несколько черепах. Эти почтенные водные жители плавают посреди мусора на берегу водоема, сообщает Dnepr.info.
Черепах в водоеме несколько, есть также утки и мелкая рыбка.
На фото европейская болотная черепаха. Это пресноводный тип рептилий, занесенный в Международную Красную Книгу, как вид близкий к уязвимому положению.
Это едва ли не единственный представитель ряда черепах в фауне Украины. Зиму проводит в спячке на дне водоема. У нас в стране их живет немало, но из-за деятельности человека популяция рептилий стремительно уменьшается.
Болотная черепаха – санитар водоемов. Она уничтожает личинки комаров и больную рыбу.
Напомним, недавно популярная зеленая зона у озера на Победе-6 получила название. Сквер назвали в честь правоохранителя из Днепра Александра Гостищева, погибшего в результате ракетного удара по Одессе 15 марта.
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