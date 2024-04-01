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У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)

Сьогодні 21:28
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У Дніпрі розквітнули перші сакури.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)

Сезон сакури тільки-но розпочався, але вже у самому розпалі. Цьогоріч це вже друге, коли на Набережній Перемоги квітне ця рослина. До цього рожеві квітки з’явилися на деревах 1 січня. Через аномальну зимову спеку період цвітіння декоративної вишні розпочався на три місяці раніше.

Втім тоді ніжні пелюстки з’явилися тільки на верхівках дерев. Нині сакура вкрилася рожевими квітами повністю. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)

Набережна Перемоги одне із кількох місць у Дніпрі, де квітне сакура. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)

Усього в Дніпрі є щонайменше 8 популярних локацій, де можна побачити цвітіння сакури. Зокрема, це алея на території ДІЇТу, Новокодацький парк, сквер Героїв, сквер Усачова та ТЦ Вавилон. 

Раніше ми публікували увесь ТОП-8 місць, де можна побачити цвітіння сакури. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнули сонячні нарциси. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)Русский

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