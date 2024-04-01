У Дніпрі на Набережній Перемоги вдруге за рік розквітнула сакура (ФОТО)

У Дніпрі розквітнули перші сакури.

Сезон сакури тільки-но розпочався, але вже у самому розпалі. Цьогоріч це вже друге, коли на Набережній Перемоги квітне ця рослина. До цього рожеві квітки з’явилися на деревах 1 січня. Через аномальну зимову спеку період цвітіння декоративної вишні розпочався на три місяці раніше.

Втім тоді ніжні пелюстки з’явилися тільки на верхівках дерев. Нині сакура вкрилася рожевими квітами повністю.

Набережна Перемоги одне із кількох місць у Дніпрі, де квітне сакура.

Усього в Дніпрі є щонайменше 8 популярних локацій, де можна побачити цвітіння сакури. Зокрема, це алея на території ДІЇТу, Новокодацький парк, сквер Героїв, сквер Усачова та ТЦ Вавилон.

Раніше ми публікували увесь ТОП-8 місць, де можна побачити цвітіння сакури.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнули сонячні нарциси.

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