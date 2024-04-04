В Днепре в ботсаду расцвели редкая магнолия Кобус, слива Акколейд и тюльпан поздний (ФОТО)

В Днепре — настоящая весна. Уже несколько дней подряд в городе фиксируют температурные рекорды. Чувствуя тепло, оживает природа, начинают цвести различные растения. В частности, сакура, магнолии и тому подобное.
В ботаническом саду ДНУ также бум цветения. Там расцвела редкая магнолия Кобус, которая происходит с Дальнего Востока (Япония, Корея). В Японии ее цветки употребляют в пищу, лепестки добавляют в чай. Высушенные и перемолотые листья применяют как приправу к пище.
Цветет в ботсаду и магнолия Лебнерова.
Об этом сообщил Анатолий Кабар, директор ботанического сада ДНУ.
Цветут уже и гибридная слива «Акколейд».
И алыча.
И слива лохматая (Prunus subhirtella).
И груша кавказская.
Расцвели в ботсаду и тюльпаны поздние.
И тюльпаны Кауфмана.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в озере в новом сквере на Победе поселились несколько краснокнижных черепах (ФОТО).
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