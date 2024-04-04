В Днепре в ботсаду расцвели редкая магнолия Кобус, слива Акколейд и тюльпан поздний (ФОТО)

Весну уже не остановить!

В Днепре — настоящая весна. Уже несколько дней подряд в городе фиксируют температурные рекорды. Чувствуя тепло, оживает природа, начинают цвести различные растения. В частности, сакура, магнолии и тому подобное.

В ботаническом саду ДНУ также бум цветения. Там расцвела редкая магнолия Кобус, которая происходит с Дальнего Востока (Япония, Корея). В Японии ее цветки употребляют в пищу, лепестки добавляют в чай. Высушенные и перемолотые листья применяют как приправу к пище.

Цветет в ботсаду и магнолия Лебнерова.

Об этом сообщил Анатолий Кабар, директор ботанического сада ДНУ.

Цветут уже и гибридная слива «Акколейд».

И алыча.

И слива лохматая (Prunus subhirtella).

И груша кавказская.

Расцвели в ботсаду и тюльпаны поздние.

И тюльпаны Кауфмана.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в озере в новом сквере на Победе поселились несколько краснокнижных черепах (ФОТО).

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