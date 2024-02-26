Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге слышали звуки взрывов: что известно

Сегодня 21:32
просмотров

Громко на Днепропетровщине.

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали звуки взрывов: что известно

Вечером 26 февраля в Кривом Роге и районе слышали звуки, похожие на взрывы. До этого в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ сообщали о ракете, вероятно, х-59, летевшей в сторону области.

Из официальных сообщений о взрыве пока только призыв находиться в безопасных местах от главы Зеленодольской ОТГ Дмитрия Невеселого и информация от Александра Вилкула о том, что все нормально.

Ждем разъяснения от ОВА или Воздушного командования Восток.

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали звуки взрывов: что известно

По состоянию на 21:27 в Днепропетровской области раздается тревога.

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали звуки взрывов: что известно

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали звуки взрывов: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге слышали звуки взрывов: что известноРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как в Новомосковске отреагировали на решение Рады утвердить новое название, которое не выбирали жители
Новости Днепра
Сегодня 21:57
Как в Новомосковске отреагировали на решение Рады утвердить новое название, которое не выбирали жители

Перипетии вокруг переименования Новомосковска продолжаются.

На Днепропетровщине 123 га природоохранных земель незаконно отдали под сельхоз нужды
Новости Днепра
Сегодня 17:44
На Днепропетровщине 123 га природоохранных земель незаконно отдали под сельхоз нужды

В Днепропетровской области государству вернули 123 гектара земель природного заказника,…

Февраль в Днепре был на 7 градусов теплее нормы
Новости Днепра
Сегодня 15:50
Февраль в Днепре был на 7 градусов теплее нормы

Февраль оказался аномально теплым.

Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики
Новости Днепра
Сегодня 14:27
Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики

Из шести домиков удалось спасти только два.

Последние новости

Навели ракету на дом на Победе в Днепре: глава СБУ Малыш о разоблачении агентурной сети РФ «Серб»
Навели ракету на дом на Победе в Днепре: глава СБУ Малыш о разоблачении агентурной сети РФ «Серб»

Глава СБУ Василий Малюк рассказал об агентурной сети, которая корректировала ракеты по домам в Днепре.

Сегодня 22:28
2
просмотров
Как в Новомосковске отреагировали на решение Рады утвердить новое название, которое не выбирали жители
Как в Новомосковске отреагировали на решение Рады утвердить новое название, которое не выбирали жители

Перипетии вокруг переименования Новомосковска продолжаются.

Сегодня 21:57
3
просмотров
В Днепре 27 февраля ограничат поставки электричества в двух районах
В Днепре 27 февраля ограничат поставки электричества в двух районах

В Днепре 27 февраля ограничат электроснабжение жителей двух районов.

Сегодня 20:52
4
просмотров
Житель Днепра хранил у себя на складе 127 тысяч пачек нелегальных сигарет
Житель Днепра хранил у себя на складе 127 тысяч пачек нелегальных сигарет

Будут судить днепрянина, хранившего более 120 тысяч контрафактных сигарет.

Сегодня 20:11
2
просмотров
Обворовал прохожего, которому стало плохо: в Днепре задержали циничного вора
Обворовал прохожего, которому стало плохо: в Днепре задержали циничного вора

В Днепре 24-летний мужчина украл телефон у прохожего, которому стало плохо.

Сегодня 19:25
3
просмотров
В Украине хотят давать кэшбек за покупку отечественных товаров
В Украине хотят давать кэшбек за покупку отечественных товаров

В Украине придумали новый способ поддержки отечественного производителя.

Сегодня 18:37
3
просмотров
В Днепре на Зимних Походов машина на скорости влетела в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие
В Днепре на Зимних Походов машина на скорости влетела в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

Обновлено!

Сегодня 17:51
5
просмотров
ТОП-8 арт-объектов в Днепре, которые помогут исполнить желание: собака, кресло, узел и сердце
ТОП-8 арт-объектов в Днепре, которые помогут исполнить желание: собака, кресло, узел и сердце

У каждого города есть  арт-объекты, которые, по местным  поверьям, помогают исполнить желание горожан. Днепр – не исключение. У нас есть скульптуры, помогающие решить сложную проблему, найти вторую половинку, обрести семью и просто исполняющие желание. По крайней мере о них так…

Сегодня 17:48
3
просмотров
На Днепропетровщине 123 га природоохранных земель незаконно отдали под сельхоз нужды
На Днепропетровщине 123 га природоохранных земель незаконно отдали под сельхоз нужды

В Днепропетровской области государству вернули 123 гектара земель природного заказника, незаконно отданных под огороды.

Сегодня 17:44
4
просмотров
До 14 тыс. грн: в Днепре стартовал прием документов на получение именной стипендии
До 14 тыс. грн: в Днепре стартовал прием документов на получение именной стипендии

Кто именно может получить, какие документы нужны и куда их подавать - читайте в материале!

Сегодня 17:12
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх