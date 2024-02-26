В Кривом Роге слышали звуки взрывов: что известно

Громко на Днепропетровщине.

Вечером 26 февраля в Кривом Роге и районе слышали звуки, похожие на взрывы. До этого в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ сообщали о ракете, вероятно, х-59, летевшей в сторону области.

Из официальных сообщений о взрыве пока только призыв находиться в безопасных местах от главы Зеленодольской ОТГ Дмитрия Невеселого и информация от Александра Вилкула о том, что все нормально.

Ждем разъяснения от ОВА или Воздушного командования Восток.

По состоянию на 21:27 в Днепропетровской области раздается тревога.

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