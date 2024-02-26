В Кривом Роге слышали звуки взрывов: что известно

Вечером 26 февраля в Кривом Роге и районе слышали звуки, похожие на взрывы. До этого в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ сообщали о ракете, вероятно, х-59, летевшей в сторону области.
Из официальных сообщений о взрыве пока только призыв находиться в безопасных местах от главы Зеленодольской ОТГ Дмитрия Невеселого и информация от Александра Вилкула о том, что все нормально.
Ждем разъяснения от ОВА или Воздушного командования Восток.
По состоянию на 21:27 в Днепропетровской области раздается тревога.
Читайте также:
Автор:
Перипетии вокруг переименования Новомосковска продолжаются.
В Днепропетровской области государству вернули 123 гектара земель природного заказника,…
Февраль оказался аномально теплым.
Из шести домиков удалось спасти только два.
Глава СБУ Василий Малюк рассказал об агентурной сети, которая корректировала ракеты по домам в Днепре.
Перипетии вокруг переименования Новомосковска продолжаются.
В Днепре 27 февраля ограничат электроснабжение жителей двух районов.
Будут судить днепрянина, хранившего более 120 тысяч контрафактных сигарет.
В Днепре 24-летний мужчина украл телефон у прохожего, которому стало плохо.
В Украине придумали новый способ поддержки отечественного производителя.
Обновлено!
У каждого города есть арт-объекты, которые, по местным поверьям, помогают исполнить желание горожан. Днепр – не исключение. У нас есть скульптуры, помогающие решить сложную проблему, найти вторую половинку, обрести семью и просто исполняющие желание. По крайней мере о них так…
В Днепропетровской области государству вернули 123 гектара земель природного заказника, незаконно отданных под огороды.
Кто именно может получить, какие документы нужны и куда их подавать - читайте в материале!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!