У Кривому Розі чули звуки вибухів: що відомо

Гучно на Дніпропетровщині.

Ввечері 26 лютого у Кривому Розі та районі чули звуки схожі на вибухи. До цього в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ракету, ймовірно х-59, яка летіла в сторону області.

З офіційних повідомлень про вибух поки що тільки заклик перебувати у безпечних місцях від очільника Зеленодольської ОТГ Дмитра Невеселого та інформація від Олександра Вілкула про те, що все нормально.

Чекаємо на роз’яснення від ОВА чи Повітряного командування Схід.

Станом на 21:27 в Дніпропетровській області лунає тривога.

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