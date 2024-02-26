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У Кривому Розі чули звуки вибухів: що відомо

Сьогодні 21:32
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Гучно на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про У Кривому Розі чули звуки вибухів: що відомо

Ввечері 26 лютого у Кривому Розі та районі чули звуки схожі на вибухи. До цього в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ракету, ймовірно х-59, яка летіла в сторону області.

З офіційних повідомлень про вибух поки що тільки заклик перебувати у безпечних місцях від очільника Зеленодольської ОТГ Дмитра Невеселого та інформація від Олександра Вілкула про те, що все нормально.

Чекаємо на роз’яснення від ОВА чи Повітряного командування Схід.

Новости Днепра про У Кривому Розі чули звуки вибухів: що відомо

Станом на 21:27 в Дніпропетровській області лунає тривога.

Новости Днепра про У Кривому Розі чули звуки вибухів: що відомо

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