В Кривом Роге скрывалась женщина, которая организовывала референдумы в Херсонской области

Сотрудники СБУ разоблачили предательницу, которая во время оккупации Херсонщины организовала референдум в своем селе. Речь идет о жительнице Бериславского района, которая поддерживала войну Украины и после вторжения перешла на сторону россиян.
В частности, женщина приняла участие в так называемой избирательной комиссии и призвала своих односельчан в селе Николаевка голосовать за присоединение к РФ. Колаборантка даже ходила по дворам людей вместе с вооруженными военными и заставляла принять участие в референдуме. Когда местные отказывались, тогда она угрожала заключением в российскую тюрьму и «конфискацией» частного имущества.
Как только запахло «жареным» и стало ясно, что регион будут деоккупировать, женщина решила бежать в Кривой Рог. Там она поселилась в съемной квартире, но впоследствии ее нашли.
Кроме того, еще одну предательницу задержали в поселке Камышаны на Херсонщине. Женщина тоже работала на избирательном участке в школе и призвала знакомых голосовать за РФ.
Обеим объявили о подозрении. Женщины под стражей. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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