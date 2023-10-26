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  • У Кривому Розі переховувалася жінка, яка організовувала референдуми на Херсонщині

У Кривому Розі переховувалася жінка, яка організовувала референдуми на Херсонщині

Вчора 16:39
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До Кривого Рогу колаборантка втекла, коли правобережжя Херсонщини деокупували.

Новости Днепра про У Кривому Розі переховувалася жінка, яка організовувала референдуми на Херсонщині

Співробітники СБУ викрили зрадницю, яка під час окупації Херсонщини організувала референдум у своєму селі. Мова йде про мешканку Бериславського району, яка підтримувала війну України та після вторгнення перейшла на бік росіян. 

Зокрема, жінка долучилася до так званої виборчої комісії та закликала своїх односельців у селі Миколаївка голосувати за приєднання до РФ. Зрадниця навіть ходила по дворах людей разом з озброєними військовими та змушувала взяти участь в референдумі. Коли місцеві відмовлялися, тоді вона погрожувала ув’язненням до російської катівні та “конфіскацією” приватного майна.

Як тільки запахло “жареним” та стало зрозуміло, що регіон будуть деокуповувати, жінка вирішила тікати до Кривого Рогу. Там вона оселилася в орендованій квартирі, але згодом її знайшли. 

Новости Днепра про У Кривому Розі переховувалася жінка, яка організовувала референдуми на Херсонщині

Крім цього, ще одну зрадницю затримали у селищі Комишани на Херсонщині. Жінка теж працювала на виборчій дільниці у школі та закликала знайомих голосувати за РФ.

Обом оголосили про підозру. Наразі жінки під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про У Кривому Розі переховувалася жінка, яка організовувала референдуми на ХерсонщиніУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі переховувалася жінка, яка організовувала референдуми на ХерсонщиніРусский

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