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  • В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно

В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно

Сегодня 15:45
просмотров

Досадный инцидент произошел на инклюзивной детской площадке в Саксаганском парке.

Новости Днепра про В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно

Ребенок катался на качели, которая предназначена для детей с инвалидностью. В какой-то момент малыш вылетел из аттракциона и оказался под ним.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Металлическая конструкция заблокировала маленького криворожанина, поэтому доставать пострадавшего пришлось взрослым.

На место происшествия вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.

Новости Днепра про В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно

Новости Днепра про В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине произошла смертельная авария: ЗАЗ сбил детей на самокате.

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Новости Днепра про В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известноРусский

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