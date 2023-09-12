В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно

Ребенок катался на качели, которая предназначена для детей с инвалидностью. В какой-то момент малыш вылетел из аттракциона и оказался под ним.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Металлическая конструкция заблокировала маленького криворожанина, поэтому доставать пострадавшего пришлось взрослым.
На место происшествия вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине произошла смертельная авария: ЗАЗ сбил детей на самокате.
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