В Днепре неизвестные угрожали подорвать школы в Соборном и Чечелевском районах: что известно

В понедельник, 11 сентября, в правоохранительные органы поступило сообщение с угрозой подорвать школы в Соборном и Чечелевском районах города.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители проверили в этих районах школы и прилегающие к ним территории. Каких-либо подозрительных предметов не нашли.
Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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