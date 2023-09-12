В Днепре неизвестные угрожали подорвать школы в Соборном и Чечелевском районах: что известно

"Минеры" не успокаиваются...

В понедельник, 11 сентября, в правоохранительные органы поступило сообщение с угрозой подорвать школы в Соборном и Чечелевском районах города.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили в этих районах школы и прилегающие к ним территории. Каких-либо подозрительных предметов не нашли.

Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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