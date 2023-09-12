У Кривому Розі дитина травмувалася на інклюзивному майданчику: що відомо

Прикрий інцидент стався на інклюзивному дитячому майданчику в Саксаганському парку.

Дитина каталася на гойдалці, яка призначена для дітей з інвалідністю. В якийсь момент малюк вилетів з атракціону та опинився під ним.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Металева конструкція заблокувала маленького криворіжця, тож діставати постраждалого довелося дорослим.

На місце події викликали швидку. Дитину госпіталізували до лікарні. В якому вона стані – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті.

Читайте також:

Українська

Автор: