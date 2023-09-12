У Кривому Розі дитина травмувалася на інклюзивному майданчику: що відомо

Дитина каталася на гойдалці, яка призначена для дітей з інвалідністю. В якийсь момент малюк вилетів з атракціону та опинився під ним.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Металева конструкція заблокувала маленького криворіжця, тож діставати постраждалого довелося дорослим.
На місце події викликали швидку. Дитину госпіталізували до лікарні. В якому вона стані – невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті.
Читайте також:
Автор:
Ось уже 10 років мешканців міста радує водоспад «Поріг ревучий».…
У Дніпрі побував посол Ізраїлю.
Одна з перших церков у Дніпрі з'явилася у 1798 році.…
Важлива інформація!