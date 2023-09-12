В Днепре изготовили сладкого Винни-Пуха (ФОТО)

Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко снова сделал сладкий шедевр. На этот раз мужчина приготовил 3D-торт в виде мультяшного мишки Винни-Пуха.
Фото кондитер опубликовал на своей странице в ФБ.
Вес десерта – 4,5 кг. Начинка: шоколадный бисквит, крем Чиз, персик, шоколадный крем Тирамису.
Вы все знаете, что 3D-торты – это моя слабость, а детские 3D-торты – это двойная любовь… Все съедобно. Горшок изготовлен из шоколада, – отметил кондитер.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей “Юрского периода” (ФОТО).
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