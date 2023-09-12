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На Днепропетровщине разыскивают двоих детей: пошли гулять и пропали

Сегодня 06:45
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают двоих детей: пошли гулять и пропали

В Никополе правоохранители разыскивают двоих малолетних детей: 11-летнюю Шоботову Киру и ее 13-летнего брата Шоботова Сергея.

11 сентября в 20:30 в полицию обратилась мама и сообщила, что дети днем пошли гулять и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы девочки: на вид 10-12 лет, рост 140 см, волосы светло-русые, прическа типа каре. Одета в синий спортивный костюм.

Приметы мальчика: на вид 12-15 лет, волосы светло-русые. Был одет в черные или темно-синие спортивные штаны, синюю футболку с желтым изображением мультяшного героя.

С собой у детей был красный спортивный велосипед, рюкзаки, ноутбук, мобильный телефон.

Если вы видели этих детей или вам известно, где они могут быть, обратитесь, пожалуйста, по номерам: 095 938 27 56, 066 888 62 30 или 102.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают двоих детей: пошли гулять и пропалиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают двоих детей: пошли гулять и пропалиРусский

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