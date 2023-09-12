На Днепропетровщине произошла смертельная авария: ЗАЗ сбил детей на самокате

В понедельник, 11 сентября, в селе Капуловка Никопольского района произошла смертельная авария.
Там водитель автомобиля ЗАЗ Славута сбил двоих детей на самокате.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, дети выехали со второстепенной дороги. Избежать столкновения не удалось.
К сожалению, 9-летняя девочка погибла, а 10-летнего мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Победе сбили мальчика на самокате.
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